Le cadran solaire du Village Gaulois est unique en France par sa taille, sa forme, sa précision et par la réunion d’une fonction horaire et d’une fonction géographique. Il a été créé pour rappeler que les druides se préoccupaient des phénomènes célestes, même si c’est surtout le calendrier qui les intéressait.

Ce cadran constitue aussi une pause dans la visite du Village. Il permet au public de se familiariser , de façon ludique et éducative, aux questions d’heure, d’astronomie et de calendrier. En effet, par un dispositif original, il lui est possible de retrouver l’heure courante à quelques secondes près, ainsi que la date du jour. L’heure, est indiquée par le déplacement d’une tache lumineuse sur sa surface sphérique. Cette tache est l’image du Soleil projetée par un petit orifice de 5 mm fixé à 7 m de haut. La forme sphérique du cadran s’inspire de celle d’un type de cadran solaire de la Grèce antique.

Mais c’est aussi un cadran géographique puisque l’on peut relier en direct le déplacement de la tache solaire sur l’écran au déplacement du Soleil au dessus de la surface terrestre. Un objet placé sur l’écran voit le Soleil directement au dessus de lui : l’objet n’a pas d’ombre. Au même moment un point de la surface terrestre a le Soleil juste à son zénith : cet endroit est en Afrique entre l’Équateur et le Tropique du Cancer. C’est pourquoi une grande carte de cette partie de l’Afrique, comprise entre ces deux zones, est associée au cadran solaire.

Invitation au voyage …

Durée 7’55 – Réalisation Alan Lestimé avec la collaboration de Jean-Paul Cornec et de Chantal David – Production VGPA – 2022

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

