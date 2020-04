Un village gaulois pour le Togo

On ne présente plus le Village Gaulois de Pleumeur-Bodou, un parc de loisir atypique à la fois ludique et éducatif, basé sur la vie et les habitations de nos ancêtres les gaulois. Mais pas que … En effet, depuis les origines, ce parc, géré par une association (MEEM – « le Monde des Enfants pour les Enfants du Monde » , devenue en 2019 VGPA «un Village Gaulois Pour l’Afrique»), contribue, par ses recettes, à développer des projets de scolarisation au nord du Togo. Jean-Marc Le Bail qui, au début de l’année 2010, revenait tout juste d’une mission au Togo, faisait part alors de la satisfaction de l’association quant aux résultats de cette action. Il ramenait également avec lui de nombreuses images de ce village du Togo, de son école, des enfants et des enseignants. Elles sont incluses dans ce reportage.

Suite à la crise de succession de 2018, le Village Gaulois a retrouvé, en 2019, un nouveau souffle. Espérons que la crise actuelle du coronavirus ne plombe pas cette dynamique.

Si vous souhaitez prêter main forte à cette belle association, n’hésitez pas à la contacter

Le Village Gaulois – Parc du Radôme, 22560 Pleumeur-Bodou – 02.96.91.83.95 – contact@levillagegaulois.org

