Maodit fricot – 2ème partie

Voici la suite et fin de notre pièce en gallo (sous-titrée en français). Un deuxième épisode où tout est chamboulé, sans doute à cause de ces fichus champignons. L’humour pince-sans-rire est toujours au rendez-vous. Sans plus attendre, installez vous confortablement et laissez le théâtre venir à vous puisque vous ne pouvez plus y aller, du moins pour l’instant …

« Maodit fricot » Pièce jouée à Lamballe (Quai des rêves) le 24 novembre 2019 par la compagnie « Les préchous »

2ème partie – Durée 15’57 – Captation et montage Corentin Jouan – Une coproduction Querouézée / TV-Trégor – Avril 2020

Pour visionner la vidéo en HD, « cliquez sur ce lien.«

Pour voir ou revoir le premier épisode, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #Loudeac #Lamballe #CotesdArmor #Bretagne #webTV

62 total views, 5 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?