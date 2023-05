Dans la vague avec Escapade Glaz

La pratique du longe côte se développe un peu partout le long du littoral et, bien sûr, la Côte de Granit Rose n’échappe pas à la règle. Quels sont ses bienfaits ? Qu’en pensent les pratiquants et pratiquantes ? TV-Trégor a accompagné Martine Blandin, guide animatrice du club Escapade Glaz, lors d’une sortie en groupe à Trébeurden. Et elle nous a tout dit sur le longe côte, une disciple sportive accessible à tout âge, bonne pour le corps et pour l’esprit et qui séduit par son côté ludique et convivial.

Suivons donc ces longe-côtistes dans les eaux (encore fraîches en ce mois de mai) de la plage de Tresmeur …

Durée 9’36 – Réalisation Yves Le Goas, avec Didier Raepsaet et Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Mai 2023

