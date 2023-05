La Saint-Yves à Tréguier – Mai 1993

Dans la famille des Saints bretons, il en est un dont la renommée dépasse largement nos frontières. Il s’agit de Saint-Yves, patron des avocats, qui vécut au 13e siècle sous le nom de Yves Hélory de Kermartin (Kermartin étant le manoir où il résidait à Minihy-Tréguier). Chaque année depuis sa mort, en 1303, il bat le rappel à l’occasion d’un grand Pardon qui rassemble plus de 10.000 pèlerins au mois de mai. S’y côtoient des hommes et des femmes de loi, de nombreux trégorrois mais aussi des touristes de passage qui viennent ici saluer ce saint homme tant épris de justice. Après l’office religieux, la procession emprunte, depuis plus de 700 ans, le même parcours immuable. Que vous soyez croyant ou non-croyant, nous vous invitons à la suivre également sur TV-Trégor …

