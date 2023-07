Marée Verte

À l’heure où sort sur grand écran le film « Algues vertes » qui raconte l’histoire édifiante d’une enquête « interdite » sur ce sujet sensible en Bretagne, il n’est pas inutile de rembobiner le film et de revenir 25 ans en arrière grâce aux archives de Trégor-Vidéo, avec un reportage portant sur cette même problématique, apparemment sans fin.

Nous sommes au printemps 1998. Au fond de la baie de Saint-Michel, sur la grêve, s’entassent, comme chaque année depuis 20 ans, des tonnes d’algues vertes qui viennent pourrir ici en dégageant de fortes odeurs nauséabondes (à cet époque, on ne parlait pas encore du nom de ce gaz, l’hydrogène sulfuré, ni des risques mortels qu’il faisait courir à ceux qui approchaient de trop près les monceaux d’algues).

Les habitants sont écœurés, le maire de Saint-Michel-en-Grève, René Ropartz, est très concerné mais a peu de moyens d’action. Les autres politiques au niveau du département commencent à mesurer l’ampleur du désastre et à envisager d’agir. Conséquence immédiate : le tourisme est en berne sur cette côte.

Mais on n’en est encore qu’à l’heure du constat et des études scientifiques, avec l’IFREMER notamment. Il semble alors acquis que la cause majeur de cette prolifération d’algues vertes soit due à une concentration trop importante dans certains cours d’eau, comme le Yar, de nitrates provenant de l’activité agricole : cultures et élevages à proximité des bassins versants. Les agriculteurs admettent à demi-mot la responsabilité de leur activité mais ne veulent pas faire seuls les frais d’un changement des pratiques agricoles.

11 ans plus tard, en 2009, Trégor-Vidéo a réalisé un nouveau reportage sur le sujet, tentant de faire le point et de mesurer d’éventuelles avancées. Vous trouverez ce reportage en suivant ce lien.

La sortie du film « Algues vertes » va sans doute réactiver le sujet, mais sous un autre angle, celui de l’omerta. Puisse-t-elle donner un coup de pouce aux actions à poursuivre pour qu’on sorte enfin, un jour, de ce cauchemar vert.

Durée 25’01 – Réalisation Loïc Chapron avec Bernard Guiné, Olivier Dugornay (IFREMER), Guillaume Prigent et Pierre Watremetz – Coproduction Trégor-Vidéo et Institut Culturel de Bretagne avec le concours du département des Côtes d’Armor et de l’IFREMER. Avril 1998

