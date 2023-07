Plougrescant sur un tapis volant

Vous faites un rêve et, dans ce rêve, vous vous sentez pousser des ailes pour aller survoler les côtes du Trégor et profiter de ses magnifiques paysages. Et c’est à ce moment-là que votre réveil se met à sonner méchamment et que vous tombez de haut (sur votre matelas, fort heureusement) sans avoir pu accomplir totalement votre vol magique.

Mais consolez vous car vous allez quand même pouvoir survoler la Côte des Ajoncs et le site de Plougrescant grâce à cette vidéo qui vous donnera l’impression d’être sur un tapis volant. Nous vous souhaitons une belle évasion …

Durée 5’00 – Réalisation Gabriel Grasso – Production DRHON-EL – Septembre 2022 – Publication sur TV-Trégor en juillet 2023.

Vidéo publiée sur TV-Trégor avec l’aimable autorisation de son auteur, Gabriel Grasso, que nous remercions et félicitons

Pour visionner la vidéo, cliquez sur ce lien.

hashtags : #CoteDesAjoncs #Plougrescant #Tregor #CotesdArmor #Bretagne #Drone

