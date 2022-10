Marée Verte

En 1998, Trégor-Vidéo réalisait un documentaire sur l’invasion des ulves (algues vertes) sur notre littoral. 11 ans plus tard, rien n’avait vraiment changé. Et la mort d’un cheval, enlisé sur la plage de Saint-Michel-en-Grève en juillet 2009, a mis en évidence la toxicité de ces algues vertes en décomposition. Pourtant, le problème est réellement connu depuis les années 70 sur les côtes bretonnes et s’aggrave régulièrement en Bretagne Nord. On dénombre 50 baies et anses touchées. C’est le cas notamment de la baie de Saint-Michel-en-Grève.

Plusieurs causes sont pointées du doigt, la plus flagrante étant l’excès de nitrates et de phosphates rejetés par l’activité agricole autour des bassins versants des fleuves côtiers. Les méthodes actuelles adoptées pour l’élevage et les cultures sont donc clairement mises en cause et nombreux sont les agriculteurs qui en sont conscients. Mais le changement est lent et difficile, freiné par d’inévitables considérations économiques. En conséquence, malgré certaines mesures prises, le problème perdure. A quand la fin des marées vertes ? …

Durée 11’57 – Réalisation Loïc Chapron – Production Trégor-Vidéo – Novembre 2009

