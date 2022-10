L’île Molène, fragile paradis

Au large de Trébeurden, il y a une île, elle s’appelle Molène. Une île pas comme les autres. Elle attire tout de suite le regard, offrant à notre vue sa superbe dune de sable blanc. Quelques coups de pagaie et nous voici arrivés sur l’île … Et nous sommes ailleurs, comme téléportés à l’autre bout du monde. Molène, la courbe de sa dune blanche, ses eaux transparentes, son ciel d’azur, son atmosphère paisible. Ne serait-ce pas ici, le paradis ?

Assurément, mais un paradis fragile, attaqué par la montée des mers et la violence croissante des tempêtes du fait du réchauffement climatique. Sa dune va-t-elle bientôt disparaître ? C’est probable. Alors profitons-en tant qu’elle est encore là et donnons nous l’illusion que l’île est sous bonne garde avec ses sentinelles à plumes et ses monstres de granit rose.

Durée 9’30 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier avec la précieuse collaboration de Odile Guérin, géologue et conférencière scientifique, et la participation pour les photographies de Marie-Christine Gauthier – Coproduction Objetif-Image-Trégor et TV-Trégor – Septembre 2022

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

