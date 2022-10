Le baptême du « Président Toutain »

Le 29 juin 2002, la cale de Pors Kamor à Ploumanac’h voit descendre à la mer « Président Toutain », le nouveau bateau acquis par la SNSM pour aller secourir les personnes en difficulté en mer. Il remplace le « Jean Denoyelle » arrivé en fin de vie. De l’avis général, « Président Toutain », matricule SNS 098, longueur 15,50 m, est bien plus marin que son prédécesseur et donc sera plus sûr pour mener des opérations de sauvetage dans le gros temps.

C’est en grande pompe que ce fier bateau, reconnaissable à ses couleurs vives, vertes et orange, a été inauguré en présence des personnalités locales dont Yvon Bonnot, maire de Perros-Guirec; Roger Gouriou, maire de Lannion; Pierrick Perrin, maire de Pleumeur-Bodou.

Retour sur cette journée solennelle qui rappelle par la même occasion tout ce que l’on doit à ces sauveteurs bénévoles qui bravent les éléments par tous les temps pour aller secourir leurs congénères en perdition. Merci à eux et longue vie à « Président Toutain » (nom d’un ancien président de la station de Ploumanac’h).

Pour en savoir plus sur la station SNSM de Ploumanac’h, allez fureter sur leur site et n’hésitez pas à les aider financièrement. Site de la SNSM.

