L’Économie Sociale et Solidaire en Trégor

Visionnez la captation de la table ronde

Pour visionner la captation de la table ronde (2h13′), cliquez sur la vignette ci-dessus ou suivez ce lien : Table ronde « L’économie sociale et solidaire – L’innovation au service de l’humain et des territoires »

L’ESS – L’innovation au service de l’humain et des territoires

En novembre 2023 se tenait la 16ème édition nationale de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). L’ESS rassemble les entreprises qui cherchent à concilier solidarité, performances économiques et utilité sociale. Acteur économique de poids souvent méconnu. Elle représente près de 14 % des emplois privés en France.

Dans ce cadre, l’Association de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire de l’Ouest Côtes D’Armor (ADESS OCA), est particulièrement active et a organisé de nombreux événements. Riche de 102 adhérents et 6 salariés, l’ADESS OCA accompagne les structures de l’ESS et les porteurs de projets sur le territoire. Association Loi 1901, elle fait partie des 19 pôles ESS de la Région Bretagne.

À sa demande, TV-Trégor a réalisé la captation de la table ronde de clôture organisée le 30 novembre 2023 à l’Espace Sainte-Anne à Lannion sur le thème « L’économie sociale et solidaire – L’innovation au service de l’humain et des territoires ».

À propos de la réalisation de cette captation

Durée 133 mn – Réalisation, régie et montage Marc Geffroy – Avec, en assistant régie Pierre Lavanant et aux caméras, Jean-Dominique Gauthier, Hervé Sizun et Daniel George – TV-Trégor – Novembre 2023

La présentation Powerpoint

Pendant la table ronde une présentation était projetée sur grand écran. Pour la visionner, suivez ce lien :

présentation Powerpoint Table ronde « L’économie sociale et solidaire »

