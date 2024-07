Les grands enfants de Radeau 94

Visionnez la vidéo en HD

Une idée un peu folle

L’idée un peu folle avait germé sous les crânes de quelques copains du côté de La Roche-Derrien (entre autres, Guy le Bourdonnec, Jean-Jacques Henry, Benoît Toupin et Julien Simon). Ils se représentaient bien ce que pourrait être ce grand rassemblement populaire.

Cependant, ils doutaient encore. L’idée ferait-elle des émules ? Et la météo, serait-elle suffisamment clémente ? Mais l’envie de se jeter à l’eau fut la plus forte et l’équipe lança en 1993 un appel dans tout le Pays pour construire des radeaux destinés à naviguer de conserve, sans moteur, sur le Jaudy, avec pour ligne d’arrivée la commune de La Roche-Derrien.

Sans moteur mais … avec un maximum de fantaisie car le radeau est, par essence, un engin improbable, indéfinissable, qui ne se prend pas au sérieux.

Un succès immédiat

Et ils avaient vu juste car le succès fut immédiat et massif. 100 radeaux et environ 400 radoteurs participèrent avec enthousiasme à cette première édition de l’été 1994. Résumé ici en images

Quelques informations sur ce document vidéo

Durée 18’21 – Production et réalisation Trégor-Vidéo – Octobre 1994 – Commentaires de Guylène Brunet.

