Anatole Le Braz – des Bretagnes au Monde – Séances cinéma

Notre documentaire “Anatole Le Braz, des Bretagnes au Monde” sort sur les écrans de cinéma à l’occasion du 100e anniversaire de la mort du célèbre écrivain breton. La projection en avant-première a eu lieu le 9 avril 2026 au cinéma “Les Baladins” à Lannion devant un public conquis. Prochaines séances à Penvénan, dimanche 10 mai à 17h00 puis à Callac, mardi 12 mai à 20h30.

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Le Facteur d’imaginaire

TV-Trégor a le plaisir de vous présenter « Le Facteur d’imaginaire », film réalisé en 1981 par Alain Brouard qui, dans son atelier à Trébeurden, se consacre à la sculpture sur métal et à la confection d’automates, tous aussi ingénieux que surprenants. Cette passion, il la tient sans doute d’un certain Michel Bertrand, facteur d’automate suisse, qu’il a filmé cette année-là dans son atelier peuplé de personnages mécaniques qui font rêver …

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ORPB à la poursuite d’Orion

Le 6 avril, alors que la mission lunaire Artemis II était en cours, TV-Trégor est allée à la rencontre de Sylvain Meyer et de Lucien Macé, membres d’ORPB, afin qu’ils nous racontent tout sur cette aventure scientifique exceptionnelle. Voici la première partie de ce reportage où Lucien Macé nous explique ce qu’est la mission Artemis II et le rôle tenu par ORPB au cœur de cet événement hors du commun.

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Fañch Peru, l’histoire d’une collection

Les jouets anciens, collectionnés par Fañch Peru sont désormais à la ludothèque du Trégor à Cavan. Ils ont été exposés à la Maison des Arts de Cavan du 28 février au 8 mars 2026. De nombreux panneaux bilingues ont été réalisés par l’association Ti ar Vro Treger-Goueloù. Découvrez ces petits trésors grâce à TV-Trégor et aux enfants de l’école primaire de Cavan.

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Graines de culture – Sciences et Techniques

Dans ce deuxième volet de “Graines de Culture”, TV-Trégor donne la parole aux acteurs qui œuvrent autour des sciences et des techniques et qui ont à cœur de vulgariser leurs savoirs et leurs compétences pour en faire profiter le plus grand nombre et, en particulier, les jeunes générations.

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