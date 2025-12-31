Paroles de jeunes

Ils s’appellent Loïc, Gwen, Erwan, Aude, Bryan, Nelly, Nicolas, Gladys, Karine, Louise-Anne, Ingrid, Olivier, Magali, Marie, Sylvain, Frédéric et Gaëlle; ils viennent de Langoat; ils ont entre 15 et 23 ans et ils ont toute la vie devant eux. Une perspective qui les incite à rêver mais qui leur fait aussi un peu peur. Nous sommes au début de l’année 1996, mais on pourrait, à les entendre, se croire trente ans plus tard. Laissons leur la parole quelques minutes afin qu’ils nous révèlent comment ils imaginent leur vie.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 9:06 – Réalisation et Production Trégor-Vidéo – Février 1996

hashtags : #Jeune #Avenir #Langoat #Tregor #CotesdArmor #Bretagne