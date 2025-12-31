Partager

Paroles de jeunes

31 Déc,2025 | Jeunesse, Portrait | 0 commentaires

Shares

Ils s’appellent Loïc, Gwen, Erwan, Aude, Bryan, Nelly, Nicolas, Gladys, Karine, Louise-Anne, Ingrid, Olivier, Magali, Marie, Sylvain, Frédéric et Gaëlle; ils viennent de Langoat; ils ont entre 15 et 23 ans et ils ont toute la vie devant eux. Une perspective qui les incite à rêver mais qui leur fait aussi un peu peur. Nous sommes au début de l’année 1996, mais on pourrait, à les entendre, se croire trente ans plus tard. Laissons leur la parole quelques minutes afin qu’ils nous révèlent comment ils imaginent leur vie.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 9:06 – Réalisation et Production Trégor-Vidéo – Février 1996

hashtags : #Jeune #Avenir #Langoat #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

Loading

Vidéos similaires dans la catégorie : Jeunesse

10:22

À la découverte des hermelles en quatre clips

75 vues • 2 septembre 2025
Il était une fois dans L’Outil en Main
8:35

Il était une fois dans L’Outil en Main

118 vues • 20 juin 2025
03:06

Humus vers Humain

281 vues • 13 février 2025
11:00

Silence, ça tourne à l’EHPAD Le Gall de Plestin

849 vues • 26 avril 2024
1:52:00

Table ronde sur les jeunesses du Trégor

120 vues • 10 avril 2024
13:20

La mobilité des jeunes en Trégor

117 vues • 2 avril 2024
18:53

Didon et Énée, à la rencontre des collégiens

384 vues • 23 novembre 2023
21:38

L’AME de Trébeurden

1056 vues • 6 septembre 2023
05:54

Le Carré Magique, une scène pour les enfants bretonnants

565 vues • 27 octobre 2022
08:21

Classes Trégor – Communiquer à distance

853 vues • 3 juin 2022
09:24

Le Pays des Savanes – Donner ou apprendre ?

1009 vues • 17 décembre 2021
02:39

Une école pour demain

1004 vues • 5 janvier 2021
26:19

Close to Europe

1079 vues • 29 janvier 2020
03:51

Les élèves de Trégastel à l’heure du numérique

3263 vues • 29 septembre 2018
05:17

“Histoire de s’engager “Khaoula Fdil”

2601 vues • 24 mai 2017
03:42

“Histoire de s’engager” – Mallaurie Louédec

3288 vues • 14 mai 2017
05:08

“Histoire de s’engager” – Marine Février

3620 vues • 28 avril 2017
05:24

« Histoire de s’engager » – Estelle Le Bourhis

3441 vues • 15 avril 2017
06:27

Je bretonne à l’école

3847 vues • 20 novembre 2015
08:54

Opération jonquille

3370 vues • 22 janvier 2015

Inscrivez-vous pour recevoir chaque semaine notre lettre d'info dans votre boîte de réception de courriels.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Ce champ est nécessaire.

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

D’autres vidéos pourraient vous intéresser !

Circo Nuestro, de souffle à oreilles

Circo Nuestro, de souffle à oreilles

19 Déc, 2025 | ,

Circo Nuestro (notre cirque) est une toute jeune formation d’artistes passionnés par l’art du cirque. En décembre 2005, ils ont été invités par l’association des commerçants de Penvénan.

Loading

Antoine Bellec, skateur

Antoine Bellec, skateur

4 Déc, 2025 | ,

Attention préparez vous à en prendre plein la vue avec les flips frontside, boardslide et tous les autres tricks qu’Antoine Bellec réalise avec talent – Septembre 2005 –

Loading

Quêteurs de loutres

Quêteurs de loutres

27 Oct, 2025 | , ,

Le 29 août 2025, se tenait au Patio de Ploulec’h (22) une conférence sur La loutre et, plus particulièrement, sur la quête photographique de l’animal. En effet, la loutre, qui a colonisé ou recolonisé un certain nombre de rivières en France, est réputée pour être assez insaisissable et imprévisible, donc très difficile à observer et à photographier. Mais cela participe de l’intérêt que portent certains passionnés pour cet animal sauvage.

Loading

Bégard, territoire d’inspiration

Bégard, territoire d’inspiration

4 Oct, 2025 | ,

À Bégard, petite commune des Côtes d’Armor, l’art contemporain s’est installé le temps d’une résidence artistique. Pendant plusieurs semaines, trois artistes, Kelly Weiss, Samuel François et Iwan Warnet, venus d’horizons différents, ont investi le territoire, découvrant lieux et paysages pour nourrir leur travail de création. Un événement au croisement du partage, de l’expérimentation et de l’ouverture culturelle, qui trouve aujourd’hui son épilogue dans une exposition collective, accessible à tous à la Tannerie de Bégard.

Loading

Pin It on Pinterest