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Radeau 2001 – Le Grand Mascaret

18 Juil,2026 | Fête populaire, Nautisme | 0 commentaire

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Cette semaine, nous avons le plaisir de vous proposer de revivre l’Odyssée de « Radeau 2001 » à travers le remarquable reportage de Faltazi Produksion sur cet événement improbable qui a défrayé la chronique dans les années 90/2000. Il s’agit de la pseudo-course sur le Jaudy d’une multitude de radeaux hétéroclites, bricolés avec génie et propulsés uniquement par la force de l’homme (et de la femme aussi, parfois). Tout ceci dans une ambiance totalement folle où la bonne humeur fait rage.

Les organisateurs de cette “dinguerie” (Benoît Toupin et Guy Le Bourdonnec) sont bien sûr soumis à la question pour s’expliquer.

Certes ce docu est un peu long (28 mn), mais il en vaut vraiment la peine car il nous place au cœur même de l’action, tant et si bien qu’on en ressort tout éclaboussé …

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 27’46 – Réalisation Faltazi Produksion, par Jean-Marie Le Monier, Alan Lestimé et Bernard Guiné – Coproduction Association Radeau et Faltazi Produksion
– Images tournées en juillet 2001 – Sortie en octobre 2001 – Diffusion sur TV-Trégor en juillet 2026 avec l’aimable autorisation des producteurs.

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Radeau 2005

hashtags : #Radeau #Jaudy #LaRocheDerrien #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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