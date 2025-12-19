Partager

Lannion au rythme des lumières de Noël

19 Déc,2025 | Fête populaire, Vie quotidienne | 0 commentaires

Beaucoup de monde en ville, en cette douce soirée du 13 décembre 2025, pour participer à l’ouverture des festivités de Noël à Lannion. La patinoire du quai d’Aiguillon a connu un franc succès auprès des enfants. La boule géante, les illuminations et les vitrines ont enchanté la place et les rues, les fanfares et batucadas ont imprimé un rythme de fête à la soirée, et le spectacle projeté sur les façades de la place du Centre a transporté tous les spectateurs, petits et grands, dans la légende de Noël.

Alors, on dira qu’on a vécu là un moment heureux et que ça n’a pas de prix.
Joyeux Noël à toutes et tous.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 3’08 – Réalisation images et montage Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Décembre 2025

hashtags : #Noel #Fete #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

