Coup de foudre à la fête de la science

TV-Trégor vous propose de découvrir trois expérimentations en relation avec la haute tension et les plasmas. Les plasmas sont des milieux gazeux constitués d’ions, d’électrons libres, de molécules excitées et de fragments moléculaires.

Ces démonstrations ont été présentées par Philippe Maliet, membre d’ArmorScience, lors de la fête de la science 2025 qui s’est tenue aux Ursulines à Lannion du 11 au 13 octobre 2025.

On y apprend, entre autres choses, que les avions de ligne sont de grands sentimentaux … très volages 😉 …

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 09’05 – Réalisation Hervé Sizun – Tournage en octobre 2025 – Production TV-Trégor – Publication janvier 2026

Pour en savoir plus …

Pour mieux connaître le phénomène “foudre” et de s’en protéger le lecteur se reportera à la conférence d’Ahmed Zeddam sur le site d’ArmorScience en suivant ce lien

hashtags : #Plasma #HauteTension #Foudre #Fete #Science #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne