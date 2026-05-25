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Anatole Le Braz – des Bretagnes au Monde – Séance inaugurale

25 Mai,2026 | Annonce, Cinéma & Vidéo, Documentaire | 0 commentaires

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Le documentaire “Anatole Le Braz, des Bretagnes au Monde”, coproduit par TV-Trégor, LTW et BCD, sort en ce moment même sur les écrans de cinéma à l’occasion du 100e anniversaire de la mort du célèbre écrivain breton. La projection inaugurale se fera au Théâtre de l’Arche, à Tréguier le mercredi 3 juin à 18h30. Présentation officielle à l’invitation du “Pays d’Art et d’Histoire du Trégor” et de LTC – séance gratuite mais réservation préalable nécessaire auprès du théâtre en suivant ce lien.

Ce film a pour but de faire connaître Anatole Le Braz inscrit dans l’histoire de la Bretagne, de la France, de l’Europe et du monde, ceci en dégageant les grandes périodes de sa vie souvent liées à un lieu ou à un territoire précis.
Il nous fait aussi entendre les messages de Le Braz en choisissant dans son œuvre des textes percutants et significatifs, faciles à comprendre aujourd’hui. Il contribue à rendre proche un homme qui, faute d’être connu du grand public, au-delà de son nom inscrit sur les plaques de rues de nombreuses villes et de son œuvre phare, “La légende de la mort”, pourrait paraître appartenir à une autre époque, alors que sa pensée est très actuelle.

La bande-annonce du film

Durée 01’18 – Réalisation Olivier Caillebot sur des images de Loïc Chapron – Coproduction LTW, TV-Trégor, BCD – Mars 2026

– Visionnez la en haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– Visionnez la en simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Programme des futures projections en salle

  • Tréguier, Théâtre de l’Arche : mercredi 3 juin à 18h30
  • Saint-Brieuc, Lycée Ernest Renan : mercredi 10 juin à 18h00
  • Plestin-les-Grèves, Cinéma « Le Douron » : dimanche 4 octobre à 17h00
  • Rennes, salle de la M.I.R. : mercredi 14 octobre à 18h30
  • Quimper : date non encore fixée

Pour en savoir plus …

Visionnez le making-of du tournage : Carnet de tournage

hashtags : #BandeAnnonce #AnatoleLeBraz #Documentaire #Tréguier #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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