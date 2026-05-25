Anatole Le Braz – des Bretagnes au Monde – Séance inaugurale

Le documentaire “Anatole Le Braz, des Bretagnes au Monde”, coproduit par TV-Trégor, LTW et BCD, sort en ce moment même sur les écrans de cinéma à l’occasion du 100e anniversaire de la mort du célèbre écrivain breton. La projection inaugurale se fera au Théâtre de l’Arche, à Tréguier le mercredi 3 juin à 18h30. Présentation officielle à l’invitation du “Pays d’Art et d’Histoire du Trégor” et de LTC – séance gratuite mais réservation préalable nécessaire auprès du théâtre en suivant ce lien.

Ce film a pour but de faire connaître Anatole Le Braz inscrit dans l’histoire de la Bretagne, de la France, de l’Europe et du monde, ceci en dégageant les grandes périodes de sa vie souvent liées à un lieu ou à un territoire précis.

Il nous fait aussi entendre les messages de Le Braz en choisissant dans son œuvre des textes percutants et significatifs, faciles à comprendre aujourd’hui. Il contribue à rendre proche un homme qui, faute d’être connu du grand public, au-delà de son nom inscrit sur les plaques de rues de nombreuses villes et de son œuvre phare, “La légende de la mort”, pourrait paraître appartenir à une autre époque, alors que sa pensée est très actuelle.

La bande-annonce du film

Durée 01’18 – Réalisation Olivier Caillebot sur des images de Loïc Chapron – Coproduction LTW, TV-Trégor, BCD – Mars 2026

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Programme des futures projections en salle

Tréguier , Théâtre de l’Arche : mercredi 3 juin à 18h30

, Théâtre de l’Arche : mercredi 3 juin à 18h30 Saint-Brieuc , Lycée Ernest Renan : mercredi 10 juin à 18h00

, Lycée Ernest Renan : mercredi 10 juin à 18h00 Plestin-les-Grèves , Cinéma « Le Douron » : dimanche 4 octobre à 17h00

, Cinéma « Le Douron » : dimanche 4 octobre à 17h00 Rennes , salle de la M.I.R. : mercredi 14 octobre à 18h30

, salle de la M.I.R. : mercredi 14 octobre à 18h30 Quimper : date non encore fixée

Pour en savoir plus …

Visionnez le making-of du tournage : Carnet de tournage

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