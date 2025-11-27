Partager

Festival Armoricourt #17 – Morceaux choisis

27 Nov,2025 | Cinéma & Vidéo, Portrait

Le rideau est retombé samedi 15 novembre 2025 sur la 17e édition du Festival Armoricourt. Une édition riche en films aux thèmes variés et actuels qui s’est terminée par le palmarès et la remise des prix.
– Prix de l’invité d’honneur (Xabi Molia) et prix du public : «Encore un matin» de Camille Borie et Thiébault Guérin
– Prix du Comité Armoricourt : «Nous les prochains» de Florent Gouëlou

Félicitations aux lauréats ainsi qu’aux autres réalisateurs qui ont tous présenté des films de qualité, souvent émouvants. De beaux moments de partage cinématographique et d’échanges entre le public et les réalisateurs.

Si vous souhaitez retrouver (ou découvrir) l’ambiance de ce festival, nous vous proposons de regarder ce montage de 25 minutes constitué de morceaux choisis, glanés lors des débats qui se sont tenus après chaque film.
Désolé, nous ne pouvions pas y introduire des extraits des films eux-mêmes, mais espérons que certains seront publiés sur le net ou diffusés à la télévision.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 25’06 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – coproduction TV-Trégor/Armoricourt – Novembre 2025

Pour en savoir plus …

– Découvrez les coulisses du tournage de «Encore un matin» sur YouTube
– Retrouvez les pitchs des films de la sélection 2025 sur ce document programme : 2025-11-festival-armoricourt-programme-livret-v8

hashtags : #Festival #Cinema #MoyenMetrage #PlestinLesGreves #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

Loading

