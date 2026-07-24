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Rencontres Islamo Chrétiennes aux Sept Saints

24 Juil,2026 | Culture bretonne, Fête populaire, Religion | 0 commentaire

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Le Vieux Marché. Un petit bourg typique du Trégor avec sa fontaine, sa chapelle des Sept Saints et son pardon traditionnel breton. Mais savez-vous qu’à ce pardon est associé un événement particulier et singulier : les Rencontres Islamo Chrétiennes.

Ainsi, pour sa 54e édition, en juillet 2008, le pèlerinage des Sept Saints avait choisi de rendre hommage à l’anniversaire de la conversion de son instigateur, Louis Massignon. Près de 300 fidèles se sont déplacés lors des cérémonies religieuses ce qui est une fréquentation habituelle. On peut simplement regretter que peu de musulmans aient été présents. Un manque de communication sans doute ?

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Durée 5’13 – Réalisation Sophie Piat – Production TV-Trégor – Juillet 2008

hashtags : #Pardon #Chretien #Rencontre #Islam #LeVieuxMarche #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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