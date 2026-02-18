Partager

Quand ArmorScience cherche la petite bête – Le plancton

18 Fév,2026 | Fête populaire, Nature et environnement, Science & Technologie | 0 commentaires

TV-Trégor vous propose de découvrir le plancton, l’ensemble des êtres vivants (animaux et végétaux) qui vivent dans l’eau et qui se laissent porter par le courant. Il se compose de milliers d’espèces dont la plupart sont microscopiques ou de petite taille. Il est essentiel à la vie sur Terre.
Le plancton végétal (phytoplancton-microalgues) produit de l’oxygène et absorbe du dioxyde de carbone contenu dans l’atmosphère. Le plancton sert de nourriture à des poissons et à des coquillages. Il est à la base de la chaîne alimentaire.

On découvre notamment dans ce reportage des copépodes, des diatomées, des larves de bryozoaires ainsi que des larves de balanes.
Cette démonstration a été présenté par Michel HIGNETTE, président d’ArmorScience, lors de la Fête de la Science 2025 qui s’est tenue aux Ursulines à Lannion du 11 au 13 octobre 2025.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 08’31 – Réalisation Hervé Sizun – Production TV-Trégor – Publication février 2026

Pour en savoir plus …

– Pour mieux connaitre l’activité d’ArmorSCience dans ce domaine, le lecteur se reportera à l’article « les planctonautes du Trégor » en suivant le lien.
– Visionnez une animation originale mettant en scène le fameux plancton : “Planctonaute” – durée 7’57

hashtags : #Fete #Science #ArmorScience #Plancton #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

