Anatole Le Braz – des Bretagnes au Monde – Séances cinéma

Le documentaire “Anatole Le Braz, des Bretagnes au Monde”, coproduit par TV-Trégor, LTW et BCD, sort sur les écrans de cinéma à l’occasion du 100e anniversaire de la mort du célèbre écrivain breton. La projection en avant-première a eu lieu jeudi 9 avril 2026 au cinéma “Les Baladins” à Lannion devant un public conquis. Les futures projections sont annoncées ci-après.

Ce film a pour but de faire connaître Anatole Le Braz inscrit dans l’histoire de la Bretagne, de la France, de l’Europe et du monde, ceci en dégageant les grandes périodes de sa vie souvent liées à un lieu ou à un territoire précis.

Il nous fait aussi entendre les messages de Le Braz en choisissant dans son œuvre des textes percutants et significatifs, faciles à comprendre aujourd’hui. Il contribue à rendre proche un homme qui, faute d’être connu du grand public, au-delà de son nom inscrit sur les plaques de rues de nombreuses villes et de son œuvre phare, “La légende de la mort”, pourrait paraître appartenir à une autre époque, alors que sa pensée est très actuelle.

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Informations sur cette bande-annonce

Durée 01’18 – Réalisation Olivier Caillebot sur des images de Loïc Chapron – Coproduction LTW, TV-Trégor, BCD – Mars 2026

Programme des projections en salle

Penvénan , salle des fêtes : dimanche 10 mai à 17H

, salle des fêtes : dimanche 10 mai à 17H Callac , Cinéma « La Belle Équipe » : mardi 12 mai à 20h30

, Cinéma « La Belle Équipe » : mardi 12 mai à 20h30 Tréguier , Théâtre de l’Arche : mercredi 3 juin à 18h30, présentation officielle dans le cadre du label « Pays d’Art et d’Histoire du Trégor »

, Théâtre de l’Arche : mercredi 3 juin à 18h30, présentation officielle dans le cadre du label « Pays d’Art et d’Histoire du Trégor » Saint-Brieuc , Lycée Ernest Renan : mercredi 10 juin à 18h00

, Lycée Ernest Renan : mercredi 10 juin à 18h00 Rennes , salle de la M.I.R. : mercredi 14 octobre à 18h30

, salle de la M.I.R. : mercredi 14 octobre à 18h30 Quimper : date non fixée, à préciser

: date non fixée, à préciser Plestin-les-Grèves, Cinéma « Le Douron » : en octobre, date à préciser

Pour en savoir plus …

Le making-of du tournage : Carnet de tournage

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