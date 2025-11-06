Partager

Remontez le temps avec TV-Trégor

6 Nov,2025 | Annonce, Association, Cinéma & Vidéo | 0 commentaires

Shares

40 ans d’archives vidéo

«Remontez le temps avec TV-Trégor» est une invitation à plonger dans le passé, à revivre ensemble des moments forts, et à explorer les trésors de notre belle région grâce à des images, des vidéos et des témoignages uniques de celles et ceux qui vivent dans le Trégor. Nous disposons ainsi, en 2025, de 40 ans d’archives vidéo.
Que vous soyez passionnés d’histoire locale, de patrimoine, curieux de mieux connaître le territoire, ou simplement en quête de belles histoires, notre web-TV est faite pour vous.

Bientôt un site entièrement rénové !

À cette occasion, nous sommes très heureux de vous présenter, à travers cette vidéo, notre tout nouveau site TV-Trégor, bientôt opérationnel, conçu avec une présentation et une ergonomie modernes, pour vous offrir une expérience unique, riche en découvertes. Nous vous donnons donc rendez-vous dans quelques semaines, sur un tv-tregor.com rénové, pour partager cette belle aventure et vous transporter dans la magie du Trégor d’hier et d’aujourd’hui.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 2’47 – Réalisation Sylvie Ollivier – Production TV-Trégor – Novembre 2025

hashtags : #Archive #Video #SiteWeb #TvTregor #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

Loading

Vidéos similaires dans la catégorie : Annonce

02:14

“La saga de la Trégor Valley” de nouveau sur grand écran

157 vues • 15 mai 2025
Planète terre plate
Durée inconnue

Les vedettes du bout du monde

120 vues • 1 avril 2025
04:46

L’année 2025 avec TV-Trégor

111 vues • 25 janvier 2025
02:22

TV-Trégor dans le rétro de 2024

164 vues • 1 janvier 2025
Durée inconnue

Le Trégor finistérien, petit territoire, grande histoire

103 vues • 17 octobre 2024
Durée inconnue

Les 100 ans de la grève des sardinières

156 vues • 2 octobre 2024
Durée inconnue

TV-Trégor – Changement de ligne éditoriale

168 vues • 1 avril 2024
Durée inconnue

Devenez adhérent à TV-Trégor

197 vues • 22 septembre 2023
01:17

“L’adolescence, quel chantier !” Prélude à la conférence

377 vues • 3 avril 2023
Durée inconnue

Lannion à la pointe des énergies nouvelles

489 vues • 1 avril 2023
07:41

Salon du livre de Lannion présenté par Claude Thomas

755 vues • 16 janvier 2023
02:14

“La saga de la Trégor Valley” – Comment se procurer le DVD

975 vues • 10 janvier 2023
02:14

La saga de la Trégor Valley – sur grand écran

1232 vues • 20 mai 2022
02:14

La saga de la Trégor Valley – Bande-annonce

5323 vues • 27 avril 2022
00:28

La victoire du neuf-seizième

1189 vues • 1 avril 2022
00:51

L‘Écosystème Commutation et Réseaux numériques – La bande-annonce

1442 vues • 21 octobre 2021
03:56

TV-Trégor vous invite …

1244 vues • 3 septembre 2021
Durée inconnue

Cybersécurité, la solution d’une startup Lannionnaise

1513 vues • 1 avril 2021
00:59

À l’Ouest, du nouveau – Teaser double-zéro

1640 vues • 26 mars 2021
00:45

À l’Ouest, du nouveau – Teaser zéro

1696 vues • 18 mars 2021

Inscrivez-vous pour recevoir chaque semaine notre lettre d'info dans votre boîte de réception de courriels.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Ce champ est nécessaire.

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

D’autres vidéos pourraient vous intéresser !

Danser sur les pages

Danser sur les pages

23 Juin, 2025 | , ,

Chaque année, au mois de juin, l’association ASP Danse Fitness de Ploumilliau nous offre son spectacle de fin d’année à la salle An Dour Meur de Plestin-les-Grèves.

Loading

“La saga de la Trégor Valley” de nouveau sur grand écran

“La saga de la Trégor Valley” de nouveau sur grand écran

15 Mai, 2025 |

“La saga de la Trégor Valley” La fabuleuse aventure des télécoms à Lannion et dans le Trégor. Un film documentaire coproduit par TV-Trégor et LTW, sorti en mai 2022. Une nouvelle séance publique Si vous avez manqué les séances précédentes ou si vous …

Loading

Pin It on Pinterest