Graines de Culture – Livres et médias

Poursuivons notre découverte des structures qui, en Trégor, œuvrent dans le domaine culturel. On réalise à quel point elles sont nombreuses et diverses. Cette semaine, nous faisons connaissance avec les acteurs du jeu, du livre et des médias (la radio notamment) avec : La ludothèque du Trégor, Des récits et des liens, Liratouva et Radio Kreiz Breizh.

Ces structures organisent des ateliers au cours desquels on “touche du doigt” ces univers afin qu’ils soient accessibles à tous.

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Durée 8’23 – Réalisation Hervé Sizun – Tournage en janvier 2026 – Production TV-Trégor – Mai 2026

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Visionnez aussi les autres volets de ce reportage :

– Graines de Culture – Le spectacle vivant

– Graines de Culture – Sciences et techniques

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