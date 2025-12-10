En mer, chaque seconde est vitale

Réalisé en collaboration avec les stations SNSM de Primel-Plougasnou, de Trégastel- Pleumeur-Bodou-Ile-Grande et de Trébeurden, ce court reportage sur le sauvetage en mer montre comment les équipes s’entrainent tout au long de l’année pour être en mesure de venir secourir toute personne en grande difficulté. Un grand merci à ces bénévoles qui se dévouent pour assurer notre sécurité, voire sauver notre vie. Bravo également à l’équipage de la Marine Nationale pour le spectaculaire hélitreuillage qui conclut cet exercice mené avec brio à Trébeurden.

Ceci dit, en mer le danger n’est jamais bien loin. Soyons prudents, ne le provoquons pas.

Durée 2’14 – Réalisation Christian Fégar – Coproduction “Agence CF Production” et TV-Trégor – Décembre 2025

