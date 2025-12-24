La crèche de Noël de Ploumanac’h

Depuis une dizaine d’années, l’association “Pour le pardon de Saint-Guirec“, présidée par Josette Le Guluch, réalise, au sein de la chapelle Saint-Guirec de Ploumanac’h, une crèche de Noël. Plus qu’une simple crèche, cette installation est dédiée à une cause en rapport avec le monde de la mer. Cette année, en 2025, c’est la SNSM qui est à l’honneur avec son fameux canot de sauvetage l’Aimée Hilda.

Donnons la parole à Josette Le Guluch et ensuite au père Albert Wanso, curé de la paroisse de Perros-Guirec, qui procèdera à la bénédiction de la crèche, au milieu des fidèles.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée : 5’34 – Réalisation Hervé Sizun avec la participation de Jean-Paul Le Gaouyat – Production TV-Trégor – Décembre 2025

