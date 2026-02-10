Partager

Les Gras de Lannion 1981

10 Fév,2026 | Fête populaire, Patrimoine & Histoire, Télé des autres | 0 commentaires

Shares

C’est un peu Gras, mais c’est tellement bon

Nous poursuivons d’année en année notre série sur les Gras de Lannion. Après les éditions 1978, 1979 et 1980, voici le cru 1981.
Merci à Michel Robinet (ancien adhérent d’Objectif-Image Trégor) de nous faire partager ces souvenirs qui, faute de nous rajeunir, nous rappellent le bon vieux temps du carnaval à Lannion.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

À propos de ce film

Durée 24’52 – Images (film super 8) de Michel Robinet (février/mars 1981) – Transfert en vidéo, montage image et sonorisation Michel Robinet (avril 2025) – Publication sur TV-Trégor en février 2026

Autres documents sur le même thème …

Visionnez également ces documents vidéo :
Les Gras de Lannion 1978
Les Gras de Lannion 1979
Les Gras de Lannion 1980
Il était une fois les Gras de Lannion 1995 (les derniers Gras)
Vies et morts de Mallargé

hashtags : #Carnaval #MardiGras #Mallarge #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

Loading

Vidéos similaires dans la catégorie : Fête populaire

09:05

Coup de foudre à la fête de la science

95 vues • 22 janvier 2026
Durée inconnue

Tous nos vœux pour 2026 !

128 vues • 1 janvier 2026
05:34

La crèche de Noël de Ploumanac’h

166 vues • 24 décembre 2025
03:08

Lannion au rythme des lumières de Noël

153 vues • 19 décembre 2025
07:40

Coup de Ballée à Belle-Isle-en-terre

123 vues • 27 novembre 2025
8:23

La Saint-Loup, un festival en Bretagne

80 vues • 20 août 2025
Radeau 2005
28:47

Radeau 2005

47 vues • 22 juillet 2025
"Festival Kerwax 2025 - 2e partie
18:58

Festival Kerwax 2025 – 2e partie

66 vues • 28 juin 2025
Festival Kerwax 2025
17:56

Festival Kerwax 2025 – 1ère partie

75 vues • 27 juin 2025
Il était une fois dans L’Outil en Main
8:35

Il était une fois dans L’Outil en Main

160 vues • 20 juin 2025
22:39

La Saga de Radeau 2005

163 vues • 22 mai 2025
10:15

Vivement le Printemps

265 vues • 1 mai 2025
15:13

Les Gras de Lannion 1980

306 vues • 17 février 2025
03:51

Le best-of de “Radeau 94”

166 vues • 25 janvier 2025
08:53

Les radeaux, c’est du bidon !

287 vues • 15 janvier 2025
07:35

Noël au cœur de Lannion

272 vues • 21 décembre 2024
02:42

Noël à l’Abbaye de Beauport

193 vues • 13 décembre 2024
15:48

Soazig fait le printemps

420 vues • 5 décembre 2024
06:21

Les Kanerien Trozoul à Paimpol

216 vues • 21 novembre 2024
04:25

Non à Halloween, vive l’Ankou

172 vues • 31 octobre 2024

Inscrivez-vous pour recevoir chaque semaine notre lettre d'info dans votre boîte de réception de courriels.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Ce champ est nécessaire.

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

D’autres vidéos pourraient vous intéresser !

Pin It on Pinterest