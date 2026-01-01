Tous nos vœux pour 2026 !

TV-Trégor adresse à tous ses web-spectateurs ses meilleurs vœux pour 2026.
Que cette année soit pour vous remplie de satisfactions, de belles rencontres et de découvertes passionnantes.
Restez fidèles à notre “antenne” qui est toujours à l’écoute de ce qui se passe dans le Trégor (et parfois même un peu plus loin).
Enfin, n’hésitez pas à venir nous voir et à participer, même ponctuellement, à notre aventure télévisuelle.
Deux petites vidéos pour vous adresser nos vœux
Voici deux courtes vidéos concoctées par des adhérents de TV-Trégor pour vous adresser nos vœux :
– Bonne année 2026
– Quelques secondes de féérie – Faites un vœu
hashtags : #Voeu #2026 #TvTregor #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne
0 commentaires