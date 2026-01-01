Tous nos vœux pour 2026 !







TV-Trégor adresse à tous ses web-spectateurs ses meilleurs vœux pour 2026.

Que cette année soit pour vous remplie de satisfactions, de belles rencontres et de découvertes passionnantes.

Restez fidèles à notre “antenne” qui est toujours à l’écoute de ce qui se passe dans le Trégor (et parfois même un peu plus loin).

Enfin, n’hésitez pas à venir nous voir et à participer, même ponctuellement, à notre aventure télévisuelle.

Deux petites vidéos pour vous adresser nos vœux

Voici deux courtes vidéos concoctées par des adhérents de TV-Trégor pour vous adresser nos vœux :

– Bonne année 2026

– Quelques secondes de féérie – Faites un vœu

hashtags : #Voeu #2026 #TvTregor #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne