Tous nos vœux pour 2026 !

1 Jan,2026 | Association, Fête populaire, Vie publique et sociale | 0 commentaires

TV-Trégor adresse à tous ses web-spectateurs ses meilleurs vœux pour 2026.

Que cette année soit pour vous remplie de satisfactions, de belles rencontres et de découvertes passionnantes.
Restez fidèles à notre “antenne” qui est toujours à l’écoute de ce qui se passe dans le Trégor (et parfois même un peu plus loin).
Enfin, n’hésitez pas à venir nous voir et à participer, même ponctuellement, à notre aventure télévisuelle.

Deux petites vidéos pour vous adresser nos vœux

Voici deux courtes vidéos concoctées par des adhérents de TV-Trégor pour vous adresser nos vœux :

Bonne année 2026
Quelques secondes de féérie – Faites un vœu

hashtags : #Voeu #2026 #TvTregor #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

