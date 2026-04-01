Mais où est donc passé le dragon de Lannion ?

Le mystère du dragon disparu

D’aucuns l’auront sans doute remarqué : le “dragon de Lannion” qui hantait depuis quelques temps déjà le quai Foch de la ville a bel et bien disparu ! On se perd en conjectures sur ce qui a bien pu arriver à cette œuvre incomparable, voire improbable, symbole d’une ville moderne, hyperconnectée au monde. Le dragon a-t-il été l’objet d’un kidnapping contre rançon ? C’est une hypothèse envisagée. Là dessus, la mairie reste muette. Elle est sans doute en cours de négociation avec les ravisseurs et ne veut pas faire capoter le deal avant qu’il ne soit conclu. On ne le saura que lorsque les lannionais auront constaté le doublement de leurs impôts locaux derrière une ligne budgétaire anodine du genre “contribution à l’expression artistique”. Une autre hypothèse, qui plaira davantage aux rêveurs et aux poètes, est que le dragon se soit spontanément envolé. Après tout, un dragon normalement constitué, ça vole, n’est-ce pas ? Et celui-ci devait en avoir marre de compter les voitures qui passent à plus de 30 km/h sur le quai Foch. Bref, le mystère pour l’heure reste entier. Nous ne manquerons pas d’actionner notre dispositif “breaking news” si nous avons du nouveau.

Une source d’inspiration artistique

Toujours est-il que ce dragon, malgré sa courte durée de vie au cœur de notre ville, a eu le temps d’inspirer plus d’un créateur, et ceci, même dans le domaine de la vidéo. Pour preuve, cette vidéo expérimentale d’une minute que nous avons l’honneur et le plaisir de vous offrir aujourd’hui. Vous pourrez le constater par vous-même, elle est totalement à rebours de ce qui se faisait jusqu’à présent. Pas d’agitation frénétique, pas de montage, un plan fixe unique qui hypnotise le spectateur, lequel est distrait seulement par le ballet lointain des goélands au dessus du Léguer. Ni verbiage, ni logorrhée façon post Facebook ou Reel Insta. Simplement une grande sobriété, une certaine sérénité. Audace suprême : cette vidéo est au format horizontal 16:9, ce qui ne se faisait plus dans les milieux branchés (désormais “has-been”), fondus de verticalité. Enfin, tout est dans la musique d’accompagnement qui laisse planer un suspense insoutenable sur une scène où … il ne se passe rien. En résumé : ceci est une vidéo du néant sur une œuvre qui lui ressemble. L’auteur de la vidéo, qui se veut discret par timidité ou par lâcheté (allez savoir), nous a confié qu’il aurait pu, à la place du dragon, filmer un gros poisson mais cela aurait été plus compliqué à faire et chacun sait que cet individu est notoirement un gros feignant.

Bref, un souffle nouveau se lève en vidéo-art et c’est dans le Trégor que ça se passe.

Visionnez la vidéo

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Informations sur ce document vidéo

Durée 01’00 – Réalisation X – Production TV-Trégor – 1er avril 2026

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