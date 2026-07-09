Village Gaulois – La renaissance

Nous nous souvenons tous de la désolation qui nous a saisis suite aux trois incendies criminels qui ont ravagé le Village Gaulois de Pleumeur-Bodou en avril et mai 2024. Si le criminel a été assez rapidement identifié et arrêté, le champ de ruines qui s’en est suivi a obligé VGPA (Village Gaulois Pour l’Afrique) à fermer le parc. Mais l’association, bien que touchée au cœur par tant de haine et de stupidité, a retroussé ses manches pour que le Village puisse ré-ouvrir le plus vite possible. Et nous y sommes, deux ans après, en ce mois de juillet 2026 : le Village Gaulois rouvre ses portes (*) !

Certes, les habitués noteront quelques petits changements mais 35 activités sont d’ores et déjà proposées aux visiteurs. L’esprit reste le même avec l’aide à la scolarisation des enfants au Togo, et le Village poursuivra sa renaissance tout au long des prochaines années. Longue vie au Village Gaulois !

(*) Infos pratiques : ouvert de 14h à 19 h tous les jours de l’été, jusqu’au 6 septembre. Tarifs : adultes 8 € ; enfant 4 à 16 ans 6,50 €; gratuit pour moins de 4 ans; famille (2 adultes +2 enfants ou 1 adulte et 3 enfants 23 €. Chiens acceptés en laisse; aire de pique nique et restauration. Tél 06 71 10 30 26.

Le samedi 15 août, à Landrellec, fête en soutien au Village Gaulois, à partir de 18h30 : chants, danses, saucisses, frites, galettes, crêpes et convivialité garantie …

Tout ce que nous pouvons vous raconter sur le Village Gaulois

TV-Trégor, et auparavant VIDEOTEC et Trégor-Vidéo, ont réalisé tout au long des dernières décennies plusieurs reportages sur ce lieu remarquable du Trégor. En voici la liste. Cliquez sur le titre pour accéder à l’article et à la vidéo :

Nous vous invitons également à regarder le reportage récent de TEBEO (29 mn) sur la réouverture du Village Gaulois, en suivant ce lien vers le site de la chaîne :

“Rendez-vous en Côtes d’Armor – Le Village Gaulois”

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