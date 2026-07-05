Météo et climat – Sujets brûlants

La météo, un sujet brûlant

L’actualité « météo/climat » est devenue au fil de ces dernières années un sujet de préoccupation majeur dans le monde entier et en France en particulier. Les récentes canicules, qui ont nous ont tous sidérés, y compris en Bretagne, en sont une parfaite illustration. Elles renforcent l’importance de la prévision météo pour pouvoir mieux organiser notre vie quotidienne et nous adapter au changement climatique en cours.

Nous vous proposons cette semaine, via cet article, de voir ou revoir un triptyque de reportages réalisés sur ce thème en 2013 et en 2014 par TV-Trégor. Comme quoi, le sujet n’est pas nouveau …

Quel climat auront nos enfants ?

Le 5 février 2013, Valérie Masson-Delmotte développait, lors d’une conférence au Carré Magique de Lannion, organisée par le groupe Rencontres, l’état des études en cours sur le climat de la Terre et son évolution prévisible : impact des gaz à effet de serre, réchauffement de la planète … Elle évoquait également les innombrables conséquences des changements climatiques et la nécessité de s’y adapter. Hors conférence, la scientifique a bien voulu répondre aux questions de TV-Trégor sur ce sujet.

– Quel climat auront nos enfants ? (avec Valérie Masson-Delmotte) – mars 2013

Les prévisions météo ? Parlons en !

Dans le cadre des conférences organisées par ArmorScience, Jacki Pilon, ancien directeur du centre météorologique de Lannion a bien voulu accorder à TV-Trégor une interview avant sa présentation, au Pôle Phoenix de Pleumeur-Bodou, du 25 juin 2013. Jacki Pilon sait rendre accessible, avec talent, la compréhension et les enjeux des prévisions météorologiques, si importantes de nos jours.

– Les prévisions météo ? Parlons en ! (avec Jacki Pilon)

Le centre de météorologie spatiale de Lannion

Le Centre de Météorologie Spatiale de Lannion a ouvert ses portes en 1963. Les travaux des 70 scientifiques et chercheurs de ce centre sont actuellement au tout premier plan en Europe pour la production et la diffusion des données météorologiques.

– Le centre de météorologie spatiale de Lannion – décembre 2014

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