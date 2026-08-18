Partager

Les Jazz Tico, toujours aussi verts

18 Août,2026 | Musique & chant | 0 commentaire

Shares

Les Jazz Tico, groupe de jazz emblématique de Trégastel, qui a vu le jour en 1982, a produit un premier album en 1986, puis un deuxième en 1989.
Leur troisième album a été enregistré par France 3 au Carré Magique en 1999. 25 ans plus tard, le groupe a enfin décidé d’en produire un quatrième qui est intitulé « Au diable vos verres ».
Pour sa sortie officielle, les Jazz Tico ont voulu offrir à leurs fans une belle soirée au restaurant “l’Entrepôt” de Lannion. C’était le 22 mars 2025. De nombreux amis musiciens y étaient aussi invités à faire le “boeuf”.
Les caméras de TV-Trégor ont saisi ces beaux moments et nous vous proposons aujourd’hui de déguster quelques morceaux choisis du concert.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 16’53 – Réalisation Alain Vorimore avec Loïc Chapron et Jean-Dominique Gauthier – Captation le 22 mars 2025 – Production TV-Trégor – Diffusion sur TV-Trégor août 2026
Les musiciens de Jazz Tico : Christian Lefèvre (trompette), Pierre-Yves Le Jeune (banjo et voix), Daniel George (saxes et voix), Eric Simon (trombone et voix), Joan-Oudry (tuba front bell), Joël Caruana (batterie).

Encore et toujours plus …

Nos autres articles sur l’inoxydable groupe des Jazz Tico :

hashtags : #Jazz #Concert #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

Loading

Vidéos similaires dans la catégorie : Musique & chant

09:05

Catamarans et fête de la musique

94 vues • 27 juin 2026
02:41

« Dirty Old Town » par le groupe 7VEN

389 vues • 19 juin 2026
14:59

Graines de culture – Le spectacle vivant

181 vues • 13 avril 2026
7:48

Le groupe Dostoveï – Stay away

128 vues • 13 novembre 2025
8:23

La Saint-Loup, un festival en Bretagne

194 vues • 20 août 2025
"Festival Kerwax 2025 - 2e partie
18:58

Festival Kerwax 2025 – 2e partie

158 vues • 28 juin 2025
Festival Kerwax 2025
17:56

Festival Kerwax 2025 – 1ère partie

165 vues • 27 juin 2025
10:56

Le comptoir de tourne-disques et tire-bouchons

767 vues • 15 mai 2025
10:15

Vivement le Printemps

362 vues • 1 mai 2025
1:32:16

Ami, remplis mon verre !

291 vues • 27 mars 2025
06:34

Barzaz – Renaissance

353 vues • 30 janvier 2025
07:02

Lagan

353 vues • 6 janvier 2025
15:48

Soazig fait le printemps

517 vues • 5 décembre 2024
06:21

Les Kanerien Trozoul à Paimpol

315 vues • 21 novembre 2024
11:31

Cotton Tige 9 – Carifiesta

183 vues • 21 octobre 2024
11:07

Petites Orgues, Grande Passion

363 vues • 14 octobre 2024
07:58

Les Jazz Tico en studio

372 vues • 19 juin 2024
09:54

Disul

404 vues • 21 février 2024
07:15

Cyril Poulet au Festival de Lanvellec

419 vues • 21 décembre 2023
08:55

L’ ensemble In Alto au Festival de Lanvellec et du Trégor

293 vues • 9 décembre 2023

Commentaires récents

Aucun commentaire à afficher.

Inscrivez-vous pour recevoir chaque semaine notre lettre d'info dans votre boîte de réception de courriels.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Ce champ est nécessaire.

0 commentaire

Envoyer un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

D'autres vidéos pourraient vous intéresser !

Catamarans et fête de la musique

Catamarans et fête de la musique

27 Juin, 2026 | , ,

21 juin 1987. Nous sommes à Trestraou, la grande plage de Perros-Guirec. En ce premier jour de l’été, la musique et la voile se sont donné rendez-vous. En effet, l’épreuve des 24h de catamarans, qui se déroule dans la baie de Perros, est accompagnée par les accords et les chansons de la fête de la musique qui s’élèvent de la plage …

Loading

« Dirty Old Town » par le groupe 7VEN

« Dirty Old Town » par le groupe 7VEN

19 Juin, 2026 | ,

La Fête de la musique bat son plein à Lannion en ce 21 juin 2013. Sur la place de Caerphilly, le groupe le musique country 7VEN interprète « Dirty Old Town », une chanson écrite en 1949 par Ewan MacColl, interprétée par Donovan et rendue populaire par les Dubliners puis par les Pogues. Notez bien que “7VEN” et “Pick’n Tunes”, tous deux membres du collectif “7VEN Social-Club” se produiront dans le cadre des fêtes de la musique à Trélévern, Louannec, Saint-Quay-Perros et Tréguier. Rendez-vous à ne pas manquer.

Loading

Le groupe Dostoveï – Stay away

Le groupe Dostoveï – Stay away

13 Nov, 2025 | ,

Alternant entre mélodies arpégées et riffs sauvages saturés, Dostoveï nous montre que la violence tapageuse de la musique n’est en rien étrangère à la violence du cœur, des sentiments, à l’émotion tout simplement.
Ce clip, tourné et monté en l’an 2000 à Lannion, raconte une histoire dramatique de notre époque.

Loading

"Festival Kerwax 2025 - 2e partie

Festival Kerwax 2025 – 2e partie

28 Juin, 2025 | ,

C’était la 2e édition du Festival Kerwax de musique Folk Rock qui se déroulait à Loguivy-Plougras dans les Côtes d’Armor ce week-end de l’Ascension 2025. Un événement unique où la musique se met au service de la mémoire sonore.

Loading

Pin It on Pinterest