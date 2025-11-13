Le groupe Dostoveï – Stay away

Alternant entre mélodies arpégées et riffs sauvages saturés, Dostoveï nous montre que la violence tapageuse de la musique n’est en rien étrangère à la violence du cœur, des sentiments, à l’émotion tout simplement.

Ce clip, tourné et monté en l’an 2000 à Lannion, raconte une histoire dramatique de notre époque.

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Durée 7’48 – Réalisation Alain Marie et Alan Lestimé – Production Trégor-Vidéo – Juin 2000

hashtags : #Clip #Metal #Drame #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne