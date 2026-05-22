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Des pirates à Pleubian

22 Mai,2026 | Cinéma & Vidéo, Enseignement, Jeunesse | 0 commentaires

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En fait, ce ne sont pas des pirates qui ont accosté à Pleubian en ce mois de juin 2006 mais des collégiens de Grâces et d’Épinay-sur-Seine qui se sont retrouvés ensemble autour de deux thèmes : la piraterie et le cinéma. Et c’est l’UFFEJ (Union Française du Film pour l’Enfance et la Jeunesse) qui a encadré tous ces collégiens pour faire de l’éducation à l’image avec la précieuse collaboration de Jean-François Laguionie, réalisateur de films d’animation et de la scénariste Anik Le Ray. Le film choisi pour travailler sur le sujet était « l’Île de Black Mor », sorti en 2004.

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Informations sur ce document vidéo

Durée 4’00 – Réalisation Alan Lestimé – avec Loïc Chapron – Production Trégor-Vidéo – Juin 2006

hashtags : #Pirate #Collegien #Education #Animation #Pleubian #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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