Anatole Le Braz – Des Bretagnes au Monde – Carnet de tournage

Un projet ambitieux en hommage à un homme remarquable

En avril prochain, le documentaire “Anatole Le Braz, des Bretagnes au Monde”, coproduit par TV-Trégor, LTW et BCD, sortira sur les écrans à l’occasion du 100 e anniversaire de la mort du célèbre écrivain breton.

En préambule, voici le carnet photographique d’un tournage commencé il y a plus d’un an, grâce au regard d’Alain Vorimore notre photographe de plateau.

Une façon de s’imprégner de l’ambiance du film, de sa musique qui fait si bien valser les images, et aussi de rendre hommage à toute l’équipe de réalisation tant devant que derrière la caméra. De beaux moments partagés au fil des tournages dans des endroits magnifiques.

Résumer en une heure une œuvre aussi prolixe, une destinée aussi exceptionnelle, paraissait une gageure, mais grâce à ce travail collectif le pari est finalement tenu.

Une équipe motivée et des intervenants pertinents

C’est en compagnie de notre figurant silhouette, Antoine Do Nascimento, endossant si bien le costume d’Anatole, que nous cheminons sur tous les lieux emblématiques de son parcours. Et quand il ôte son chapeau, et se penche recueilli, devant la tombe de Tréguier où reposent tous les membres de sa famille emportés par le terrible naufrage de 1901, l’émotion passe. Nul doute, il est le personnage.

Mais le documentaire va nous mener bien au-delà du Trégor, car, pour citer Yann Ber Piriou, «Anatole Le Braz a une dimension qui dépasse de très loin les seules limites de la Bretagne historique».

Tous les ingrédients étaient là. La rigueur historique de Jean-Jacques Monnier pour le scénario, en collaboration étroite avec les meilleurs spécialistes dont bien sûr, sur le plan littéraire, Dominique Besançon. Le témoignage émouvant de Tina Weymouth, qui affectionne tant parler de son arrière-grand-père.

On devine dans leurs regards qui s’illuminent, au-delà de leur expertise, l’attachement et le plaisir de tous ces intervenants à partager leur Anatole Le Braz.

Peu à peu, au fil des prises de vue de la caméra exigeante de Loic Chapron, des témoignages qui se succèdent, le montage précis des mille éléments de ce puzzle géant vont nous révéler le portrait de notre écrivain, ancré dans une Bretagne plurielle, et dont la littérature et la pensée d’une étonnante modernité en font tomber les frontières.

Le film bientôt en salle

Encore un peu de patience avant la projection en salle. La semaine prochaine nous publierons la bande annonce du film.

L’occasion de découvrir la voix incomparable du narrateur Bertrand Thouilin, qui sert si bien les textes choisis.

Visionnez la vidéo du making-of

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Informations sur ce document vidéo

Durée 2’31 – Réalisation Marc Geffroy sur des photographies d’Alain Vorimore – Production TV-Trégor – mars 2026

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