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Le diable n’est pas dans la boîte

28 Août,2026 | Culture bretonne, Musique & chant, Théâtre et show | 0 commentaire

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Laissez vous envoûter par ce conte musical breton dont la mise en scène donne le frisson et qui procure le plaisir de la bonne musique traditionnelle. Le trio de la Lune Noire est composé de Brigitte Kloareg (chant), Yann-Fañch Perroches (accordéon diatonique), Gwennaël Kivijer (accordéon chromatique et récitant).

Enregistré en 2005.

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Informations sur ce document vidéo

Durée 05’48 – Réalisation S. Le Guillou avec Loïc Chapron – Production TV-Trégor – Septembre 2005

hashtags : #Conte #Musique #Tradition #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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