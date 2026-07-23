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Charlie Chaplin, le génie de la liberté

23 Juil,2026 | Annonce, Cinéma & Vidéo, Documentaire | 0 commentaire

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On ne présente plus l’immense Charlie Chaplin, pionnier du cinéma, artiste incomparable et homme d’affaires redoutable qui livra une œuvre intemporelle et universelle. Mais ce cinéaste mythique, aux convictions politiques fortes et assumées, n’a pas encore livré tous ses secrets. Narré par la voix de Mathieu Amalric, ce documentaire cherche à cerner la complexité du self-made-man et de ses films.

Projection organisée par l’association « 20.000 Docs sur la Terre » au Café Théodore à Trédrez-Locquémeau – Vendredi 31 juillet à 21:00 – Tarifs : 5 euros / 3 euros

Visionnez la bande annonce (2’29)

… en suivant ce lien

Informations sur ce documentaire

– Réalisation Yves Jeuland et François Aymé – France • 2020 – durée 145′

hashtags : #Documentaire #Chaplin #TredrezLocquemeau #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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