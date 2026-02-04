Les Municipales … Et après ?

Nous sommes en juin 1995, avec Trégor-Vidéo, au cœur des élections municipales. Trois candidats sont plus particulièrement suivis par l’équipe : Bernard Cohan, maire de Tréguier; Hervé Pondaven, maire de La Roche-Derrien et Jean-Paul Méar, maire de Trégastel. Écoutons ces élus, qui ont choisi de consacrer beaucoup de temps et d’énergie à servir leurs concitoyens, nous parler de l’avenir qu’ils envisagent pour leurs communes respectives.

Informations sur ce document vidéo

Durée 12’52 – Réalisation Jean-Marie- Le Monier – Production Trégor-Vidéo – Juin 1995

