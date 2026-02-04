Partager

Les Municipales … Et après ?

4 Fév,2026 | Portrait, Vie publique et sociale | 0 commentaires

Shares

Nous sommes en juin 1995, avec Trégor-Vidéo, au cœur des élections municipales. Trois candidats sont plus particulièrement suivis par l’équipe : Bernard Cohan, maire de Tréguier; Hervé Pondaven, maire de La Roche-Derrien et Jean-Paul Méar, maire de Trégastel. Écoutons ces élus, qui ont choisi de consacrer beaucoup de temps et d’énergie à servir leurs concitoyens, nous parler de l’avenir qu’ils envisagent pour leurs communes respectives.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 12’52 – Réalisation Jean-Marie- Le Monier – Production Trégor-Vidéo – Juin 1995

hashtags : #Election #Municipale #Treguier #LaRocheDerrien #Tregastel #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

Loading

Vidéos similaires dans la catégorie : Portrait

05:27

Les hôtes secrets des rives du Léguer – 1ère partie

168 vues • 27 janvier 2026
12:06

Danser sur les pages – 2e partie

167 vues • 7 janvier 2026
09:06

Paroles de jeunes

194 vues • 31 décembre 2025
07:01

Circo Nuestro, de souffle à oreilles

89 vues • 19 décembre 2025
02:36

Antoine Bellec, skateur

136 vues • 4 décembre 2025
25:06

Festival Armoricourt #17 – Morceaux choisis

97 vues • 27 novembre 2025
Quêteurs de loutres
13:23

Quêteurs de loutres

95 vues • 27 octobre 2025
08:10

Basses Mers

80 vues • 14 octobre 2025
Bégard Territoire d'inspiration
07:01

Bégard, territoire d’inspiration

73 vues • 4 octobre 2025
Le salon des arts de Cavan
15:06

Le salon des arts de Cavan

88 vues • 15 juillet 2025
11:25

Danser sur les pages

76 vues • 23 juin 2025
13:02

À l’horizon des événements

84 vues • 6 juin 2025
22:39

La Saga de Radeau 2005

163 vues • 22 mai 2025
10:56

Le comptoir de tourne-disques et tire-bouchons

655 vues • 15 mai 2025
10:15

Vivement le Printemps

265 vues • 1 mai 2025
06:34

Barzaz – Renaissance

287 vues • 30 janvier 2025
07:02

Lagan

269 vues • 6 janvier 2025
Durée inconnue

Pays Fañch et Pays Plinn

560 vues • 28 décembre 2024
15:48

Soazig fait le printemps

420 vues • 5 décembre 2024
08:32

Danielle Le Pierrès – L’aventure Kayassine

223 vues • 28 novembre 2024

Inscrivez-vous pour recevoir chaque semaine notre lettre d'info dans votre boîte de réception de courriels.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Ce champ est nécessaire.

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

D’autres vidéos pourraient vous intéresser !

Les hôtes secrets des rives du Léguer – 1ère partie

Les hôtes secrets des rives du Léguer – 1ère partie

27 Jan, 2026 | ,

Il est des hommes, plus patients et persévérants que d’autres, qui passent un temps infini à rechercher les habitants discrets de la nature. Samuel Jouon fait partie de ceux-là. Il observe, photographie et filme, en toute bienveillance, les animaux sauvages qui peuplent les rives du Léguer. Il nous fait partager ici ces belles rencontres …

Loading

Danser sur les pages – 2e partie

Danser sur les pages – 2e partie

7 Jan, 2026 | , ,

TV-Trégor vous invite à mieux connaître l’Association Sportive de Ploumilliau Danse Fitness, au travers de l’interview de sa présidente, Nathalie Kergoat-Gouriou, et de Sabrina Le Quellec, la secrétaire.

Loading

Paroles de jeunes

Paroles de jeunes

31 Déc, 2025 | ,

Nous sommes au début de l’année 1996. Des jeunes de 15 à 23 ans, de Langoat, sont interviewés, façon vidéomaton, sur la façon dont ils voient leur avenir …

Loading

Circo Nuestro, de souffle à oreilles

Circo Nuestro, de souffle à oreilles

19 Déc, 2025 | ,

Circo Nuestro (notre cirque) est une toute jeune formation d’artistes passionnés par l’art du cirque. En décembre 2005, ils ont été invités par l’association des commerçants de Penvénan.

Loading

Antoine Bellec, skateur

Antoine Bellec, skateur

4 Déc, 2025 | ,

Attention préparez vous à en prendre plein la vue avec les flips frontside, boardslide et tous les autres tricks qu’Antoine Bellec réalise avec talent – Septembre 2005 –

Loading

Pin It on Pinterest