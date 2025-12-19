Circo Nuestro, de souffle à oreilles

Décembre 2005 – Circo Nuestro (notre cirque) est une toute jeune formation d’artistes passionnés par l’art du cirque. Invités par l’association des commerçants de Penvénan, ils ont planté leur chapiteau derrière la mairie. Sous le chapiteau, il y a Nathalie, Nolwen, Fonfek, Baptiste et Toma, ainsi que Mowgli, Lilo, Django et Oman. Il aiment à jouer avec le charme naturel du cheval.

C’est bon, pour les fêtes de fin d’année, de se dépayser totalement, bien à l’abri sous une toile …

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 7’01 – Réalisation Alan Lestimé avec C. Ernewein – Production Trégor-Vidéo – Décembre 2005

