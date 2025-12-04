Antoine Bellec, skateur

Antoine Bellec est un skateur de Lannion qui n’a pas froid au yeux. Il pratique avec passion le skate au skate-park de Park-Nevez et dans les alentours de la ville avec ses collègues. Il souhaite communiquer son enthousiasme pour ce sport à un maximum de jeunes (car il vaut mieux être jeune pour le pratiquer).

Attention préparez vous à en prendre plein la vue avec les flips frontside, boardslide et tous les autres tricks (figures) qu’il réalise avec talent …

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 2’36 – Réalisation A.Le Pavec avec J. Améaune – Production Trégor-Vidéo – Septembre 2005

hashtags : #Skate #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne