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Le Centre de Découverte du Son

30 Juil,2026 | Nature et environnement, Science & Technologie, Tourisme | 0 commentaire

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Rires de korrigans, chants d’oiseaux des bois, rivière aux mille murmures … Écoutez … Vous êtes au « Centre de découverte du son » à Cavan, un lieu qui n’a jamais cessé de faire du bruit depuis sa création en 1998. Mais le « Centre de découverte du son » ce n’est pas que le sentier … Pour vous en convaincre, écoutez voir cette vidéo …

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Informations sur ce document vidéo

Durée 03’14 – Réalisation Sandra Weisse avec Frédéric Chardaire, Antoine Le Pavec, Alan Lestimé – Production TV-Trégor – septembre 2005

Pour en savoir plus …

– Visionnez cet autre reportage de TV-Trégor sur le « Centre de découverte du son » : « Paysages sonores à Kerouspic »

– Visitez le site web du « Centre de découverte du son » en suivant ce lien

hashtags : #Parc #Son #Kerouspic #Cavan #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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