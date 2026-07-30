Rires de korrigans, chants d’oiseaux des bois, rivière aux mille murmures … Écoutez … Vous êtes au « Centre de découverte du son » à Cavan, un lieu qui n’a jamais cessé de faire du bruit depuis sa création en 1998. Mais le « Centre de découverte du son » ce n’est pas que le sentier … Pour vous en convaincre, écoutez voir cette vidéo …

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 03’14 – Réalisation Sandra Weisse avec Frédéric Chardaire, Antoine Le Pavec, Alan Lestimé – Production TV-Trégor – septembre 2005

Pour en savoir plus …

– Visionnez cet autre reportage de TV-Trégor sur le « Centre de découverte du son » : « Paysages sonores à Kerouspic »

– Visitez le site web du « Centre de découverte du son » en suivant ce lien

hashtags : #Parc #Son #Kerouspic #Cavan #Tregor #CotesdArmor #Bretagne