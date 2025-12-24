Partager

Thomas Pesquet – Mission Alpha

24 Déc,2025 | Photographie, Science & Technologie, Télé des autres

Imaginez vous en hauteur (très haut même) en train d’observer des paysages énigmatiques tout en étant superbes et, pour accompagner cette vision, un casque sur les oreilles diffusant une ouverture symphonique aux notes vibrantes et captivantes …
Ça y est, vous vous êtes mis dans l’ambiance? Alors laissez vous planer pendant quelques minutes pour effectuer un voyage … extraordinaire …

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 5’10 – Production et réalisation Philippe Merriaux – Décembre 2025

hashtags : #Photographie #Espace #Planete #Terre #Station #Monde

Quêteurs de loutres

Quêteurs de loutres

27 Oct, 2025 | , ,

Le 29 août 2025, se tenait au Patio de Ploulec’h (22) une conférence sur La loutre et, plus particulièrement, sur la quête photographique de l’animal. En effet, la loutre, qui a colonisé ou recolonisé un certain nombre de rivières en France, est réputée pour être assez insaisissable et imprévisible, donc très difficile à observer et à photographier. Mais cela participe de l’intérêt que portent certains passionnés pour cet animal sauvage.

Loading

Journées du crime et de la science

Journées du crime et de la science

28 Sep, 2025 |

Les Journées du crime et de la science, organisées par l’association Crime et Science, se sont déroulées au Pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou du 23 au 25 mai 2025. Elles portaient sur la police technique et scientifique.

Loading

Les formations en photonique à Lannion

Les formations en photonique à Lannion

4 Juil, 2025 | ,

Après le premier volet que nous avons publié sur le sujet, à savoir “les applications de la photonique”, levant le voile sur cette technologie un peu mystérieuse et pourtant omniprésente, nous vous proposons le 2e volet dédié aux formations qui conduisent aux métiers de la photonique à Lannion.

Loading

