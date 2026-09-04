Formations vidéo à TV-Trégor

Deux sessions de formation sont programmées durant le dernier trimestre 2026.

– Formation de base au reportage vidéo (préparation, notions de base, tournage, montage) – Stage sur deux samedis les 10 et 17 octobre – Tarif 20 € (+ adhésion TV-Trégor 20 € si vous n’êtes pas déjà adhérent(e)).

– Formation de perfectionnement au montage avec DaVinci (un pré-requis de pratique préalable de DaVinci est nécessaire) – Stage sur deux samedis les 21 et 28 novembre – Tarif 20 € (+ adhésion TV-Trégor 20 € si vous n’êtes pas déjà adhérent(e)).

Pour s’inscrire ou demander plus de renseignements, contactez nous par courriel à formation@tv-tregor.com

– Avant le 30 septembre pour la formation de base au reportage vidéo

– Avant le 31 octobre pour la formation de perfectionnement au montage

L’histoire de « TV-Trégor Selfie »

Le film que vous allez visionner parle de TV-Trégor en pleine action. Il est le fruit du travail de six stagiaires ayant suivi une formation de base au reportage vidéo entre fin 2022 et début 2023. Stage encadré par Cédric Le Normand (société Le Cèdre Productions).

Durée : 4’46 – Réalisation et scénario Cédric Le Normand – Film réalisé avec les six stagiaires de la formation au reportage – Production TV-Trégor – Avril 2023

Nous espérons que ce petit film d’auto-promo vous donnera envie de rejoindre notre équipe de reporters bénévoles. Il s’agit là d’une activité passionnante, exigeante certes, mais offrant beaucoup d’ouvertures sur les gens du Pays et sur la vie du Trégor. À TV-Trégor, on ne fait pas seulement de la vidéo (même s’il faut apprendre à maîtriser un minimum cet outil) mais aussi de belles rencontres enrichissantes. On alimente aussi, au fil des semaines, la mémoire audiovisuelle du Trégor, pour le présent et pour les générations futures, comme si on écrivait quelques pages de son histoire. Et c’est plutôt gratifiant.

– Visionnez la vidéo « TV-Trégor Selfie » en haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– Visionnez la vidéo « TV-Trégor Selfie » en simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Et plus encore …

Pour mieux connaître TV-Trégor

– “Remontez le temps avec TV-Trégor“ – Un montage de Sylvie Ollivier de 2’47 sorti en novembre 2025 à l’occasion de la mise en service de notre site web-TV rénové.

– Consultez notre page “L’association“

hashtags : #Formation #Video #TvTregor #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne