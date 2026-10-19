Ensemble et autonomes

Créée, il y a une vingtaine d’années, l’association « Main Forte » de Lannion a pour objectif de favoriser l’intégration et l’autonomie des personnes en situation de handicap, particulièrement par le biais du logement.

Quatre jeunes adultes handicapés sont actuellement suivis par l’association « Main Forte » qui s’est notamment chargée de mettre à leur disposition un logement autonome et individuel situé sur Lannion.

Toutefois, même si elle en fait une priorité, « Main Forte » ne s’arrête pas au logement. Elle essaie aussi de faire participer les personnes aux différentes activités sociales, culturelles et sportives proposées dans la région.

Nous avons rencontré plusieurs membres de « Main Forte », des responsables et des salariés; puis nous sommes allés rendre visite à des personnes prises en charge. Ces dernières nous ont parlé de leur quotidien et ont souligné comment l’association les aide dans différents domaines.

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Informations sur ce document vidéo

Durée 14’25 – Réalisation Yves Le Goas, avec Bernard Piquet, Marc geffroy et Jean Carfantan – Production TV-Trégor – Octobre 2026

Pour en savoir plus …

Visitez le site web de l’association Main Forte