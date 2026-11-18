L’ABRET (Association bretonne pour la recherche et la technologie) a été créée en 1982 par des anciens du CNET. À l’époque, elle s’était fixé comme objectifs de désacraliser la science et de la faire découvrir aux jeunes et à un public le plus étendu possible. Pari réussi. Avec son bus-expo, elle a sillonné la Bretagne pour accomplir sa mission, principalement auprès des jeunes. L’ABRET a également longuement coopéré avec Trégor-Vidéo pour mettre sur pied les fameuses « Classe Télécoms » qui ont initié de nombreux élèves aux techniques des télécommunications. Mais l’ABRET, en 1993, n’a pas résisté à l’érosion inexorable des subventions publiques. Faute de financements suffisants, elle a dû se réinventer. Et c’est l’association ArmorScience qui a pris le relais, avec des moyens plus modestes, sous la houlette de Pierre-Noël Favennec.

Il semble paradoxal que l’ABRET ait dû disparaître en 1993 alors que, l’année précédente, en octobre 1992, elle inaugurait en grandes pompes ses nouveaux locaux dans la « soucoupe » de Pleumeur-Bodou, ceci en présence des élus locaux et de représentants de l’état. La science serait-elle tombée subitement en disgrâce ? Pourtant, on mesure chaque jour l’importance de bien former les citoyens aux réalités que la science nous révèle. L’ignorance mène, à coup sûr, à l’obscurantisme et à l’arbitraire.

Revivons en images cet événement du 9 octobre 1992, où Jean-Pierre Trillet (le directeur) et Jacques Papet-Lépine (le président) inaugurent, pour le 10e anniversaire de l’ABRET, des locaux tous neufs et originaux en forme de soucoupe en bois. Tout cela sur un fond de manifestation car des salariés d’Alcatel, menacés dans leur emploi, profitent cette occasion où des hommes politiques sont présents, pour manifester leur mécontentement. Bien que ces problèmes n’aient aucun rapport avec l’ABRET.

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Informations sur ce document vidéo

Durée 7’56 – Images (octobre 1992) Trégor-Vidéo – Montage Jean-Dominique Gauthier – Montage et production TV-Trégor – novembre 2026

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