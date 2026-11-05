Roy Eales – Just in case (extraits)

Le Londonien Roy Eales, journaliste et poète, décédé le 25 septembre 2026 à l’âge de 86 ans, était tombé amoureux du Trégor et des Trégorrois dans les années 1980. Il vivait, avec son épouse Susan, dans un manoir de Pluzunet qu’ils avaient rénové. La chanteuse Marthe Vassallo a dit de lui : « Roy a adopté le Trégor et le Trégor l’a adopté. Il était tout sauf un visiteur ».

En 2010, Trégor-Vidéo avait réalisé la captation de « Just in Case », un spectacle plurilingue avec des textes en français, en breton, en gallois, en allemand et en anglais. Nous vous proposons ici un extrait de ce spectacle musical et poétique, l’occasion de rendre un dernier hommage à l’artiste.

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Durée 05’35 – Réalisation Fabrice Depil avec Sophie Piat, Daniel George, Pierre Lavanant, Sébastien Dubois – Production Trégor-Vidéo – novembre 2010

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