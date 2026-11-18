Souvenez-vous. C’était à la fin de l’été, entre le 9 et le 13 septembre 2026, à Perros-Guirec. Oui, rappelez-vous, il y avait une ambiance empreinte de mystère et de suspense à Trestraou, du côté du Palais des Congrès. Le crime était partout car c’était la 7e édition du Festival RozNoir, dédié au polar, le pêché mignon de bon nombre d’entre nous.

Et TV-Trégor était là pour filmer la scène : les dédicaces, l’entretien entre le journaliste Hervé Moisan et le scénariste Olivier Berclaz, et enfin la remise du prix de l’année 2026.

Tout cela sera bientôt sur notre « antenne » tv-tregor.com. Mais en attendant l’heure fatidique, pour vous faire patienter, nous vous invitons à regarder cette bande-annonce d’une minute. Bon visionnage et à bientôt pour le reportage complet …

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Durée 1’02 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – novembre 2026

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