Les Chemins Plestinais – 2e partie

“Derrière chaque chemin praticable, il y a des femmes et des hommes qui s’engagent”.



Au cours de son périple en Bretagne, Martin, randonneur, a découvert les chemins de Plestin et compris combien ils sont précieux.

Mais pour rester accessibles et accueillants, ces sentiers demandent un travail régulier, souvent discret.

Tout au long de l’année, les bénévoles de l’association “Les Chemins Plestinais” débroussaillent, nettoient et entretiennent les chemins qui sillonnent la commune. Grâce à leur engagement, ce patrimoine reste vivant et peut être découvert par les habitants comme par les visiteurs.

Dans cette vidéo, on souhaite mettre en lumière le travail accompli au fil des saisons : les efforts, le temps et l’énergie consacrés à préserver et à valoriser ces chemins.

Car derrière chaque balade se cache un engagement collectif.

Aujourd’hui, ces bénévoles entretiennent les chemins pour nous tous. Mais demain, qui prendra le relais ? Invitons les jeunes générations à découvrir cette association, à rejoindre ses bénévoles et à contribuer, à leur tour, à faire vivre ce patrimoine.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 13’00 – Réalisation Marcel Le Gall – avec Corentin Jouan, Bernard Barré et Didier Sanson (images drone) – Production TV-Trégor – octobre 2026

Pour en savoir plus …

Visionnez le premier volet consacré à cette association : Les Chemins Plestinais – 1ère partie

hashtags : #Association #Patrimoine #Sentier #Randonnee #PlestinLesGreves #Tregor #CotesdArmor #Bretagne