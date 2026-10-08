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Rétrospective vidéo pour les 60 ans d’Objectif-Image-Trégor

8 Oct,2026 | Annonce, Association, Cinéma & Vidéo, Télé des autres | 0 commentaire

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Objectif-Image-Trégor propose, à l’occasion des 60 ans du club, une séance vidéo rétrospective avec des courts métrages représentatifs de l’activité cinéma et vidéo du club depuis les années 80. 
Cela se passera le mercredi 14 octobre à 18h30 dans la salle  de conférence de l’Espace Sainte-Anne à Lannion.
Séance gratuite ouverte au public. Durée 1h30

Douze films courts seront projetés et l’accent sera mis sur les films réalisés en équipe.
Chaque film fera l’objet d’une courte introduction pour le resituer dans son contexte.
À mi-séance, et en fin de séance, une pause sera ménagée afin d’échanger avec le public à propos des films.

Ne manquez pas cette plongée dans la longue histoire de l’activité cinéma/vidéo d’OIT (anciennement PCC-PTT).

Visionnez la bande-annonce de la séance

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien
ou
– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Durée 01’20 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production Objectif-Image-Trégor – Octobre 2026

Pour en savoir plus

– Téléchargez le programme de la séance

– Visitez le site web d’Objectif-Image-Trégor

hashtags : #Anniversaire #ObjectifImageTregor #Video #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

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