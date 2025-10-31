Partager

Un jour de sentier …

31 Oct,2025 | Tourisme, Vie publique et sociale, Vie quotidienne | 0 commentaires

Été 1995. On inaugure le nouveau sentier de randonnée qui relie Lannion (Le Stanco) à Perros-Guirec (Pont Couennec), empruntant le trajet de l’ancienne voie ferrée qui reliait autrefois les deux cités. Et c’est la fête ! Émile Orain, le pionnier des sentiers de randonnée en Bretagne, est là bien sûr pour donner l’impulsion de départ avec son enthousiasme communicatif. Pierre-Yvon Trémel, conseiller général, évoque l’action politique qui a conduit à la création de ce sentier. Le reportage donne également la parole à des randonneurs de tous âges, ravis de découvrir ce beau sentier qui fait une large part à la nature.

Mais quid du titre un peu sibyllin de ce reportage “Un jour de sentier …” ? Quelle est donc sa signification ? Vous le saurez en regardant la vidéo jusqu’au bout. Alors, bon visionnage et … bonnes randos.

